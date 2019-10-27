Kıbrıs

Oğuz: “Zararlılar ve hastalıklarla mücadelede üreticinin, tarım dairesiyle işbirliği içinde bilinçlenmesi ve bilgilenmesi gerekir”

27 Ekim 2019

Tarım ve Doğal Bakanı Bakan Dursun Oğuz, zararlılar ve hastalıklarla mücadelede üreticinin, tarım dairesiyle işbirliği içinde bilinçlenmesi ve bilgilenmesi gerektiğini  söyledi; atılacak her adımda,  toplum sağlığının düşünülmesinin önemine işaret etti.

Tarım Dairesi’nin ithal ve yerli ürünlerde,  denetimlerini  yaptığını  ancak bu konuda en önemli şeyin üreticinin eğitimli ve bilinçli olması olduğunu kaydeden Oğuz, bakanlığın, bilinçli olarak toplum sağlığıyla oynayanlarla ilgili çalışma yaptığını, ancak bazı üreticilerin , kullanılan ilaçların muhteviyatının ters etkiler yaratması nedeniyle  mağduriyet yaşadığını belirtti.

Oğuz, bu konuda da teknik çalışma yaptıklarını kaydetti.

Bilinçli olarak toplum sağlığıyla oynayan üreticiye gereken yapılırken, bilinçsiz  şekilde mağduriyet yaşayan üreticiyi  zan altında bırakmamaya çalıştıklarını  da ifade eden Oğuz, doğru kararları vermek için her zaman üreticiyle diyalog içinde olmaya gayret ettiklerini belirtti.

Oğuz,  Alsancak’taki Safel Meyve Sebze Üretim Pazarlama Limited tesisleri seralarını ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre Oğuz,  ziyarette yaptığı konuşmada,  Safel Limited’in Kuzey Kıbrıs ve ada genelinde, ailesel olarak en büyük sera işletmecisi olduğunu söyledi ve  ülkede üretime sahip çıkan fedakarca üreterek ayakta durmaya çalışan iş insanları olduğunu görmekten gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti.

Söz konusu işletmeyi  çalışanlarının tüm sosyal haklarını  ve yatırımlarını sağlaması, modern yatı yerleri sunması ve her türlü haklarını vermesi nedeniyle kutlayan  Bakan Oğuz, “üreticimizin sorunlarını çözmek için imkanları dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Her şeyin yurt dışından ithal edildiği şeklinde bir kanı olduğunu ancak imkan verildiği  takdirde, üretim yapan  üreticiler de bulunduğunu dile getiren Oğuz bu üreticilere sahip çıkmak, yanlarında olmak ve üretimde kalmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.

Oğuz, “Bu tip işletmeler ayakta kalıp üretmeye devam ederse, ülke ithale dayalı değil üretime dayalı bir ekonomiye ulaşacaktır” dedi.

ZARARLILARLA MÜCADELE

Zararlıların yol açtığı sorunlara ve zararlılarla mücadelede ilaç kullanımı  konusunda da konuşan Oğuz,  son dönemde biber gal sineği   yaygınlaşması nedeniyle  üreticinin sorun yaşadığını ve ilaç kullanmak durumunda kaldığını söyledi.

Meyve sebzede, ilaç kullanımı ve  etkili ilaçlarla ilgili  şikayetler olduğunu belirten  Oğuz, bakanlığa bağlı tarım dairesinin bu konuda çalışma yaptığını  ifade etti.

Bir ada ülkesi olan ve  geçiş hattında yer alan Kıbrıs’ta iklimsel şartlara göre de  değişik sinek ve böcek türleri olduğunu da kaydeden Oğuz, biber gal sineğinin  adaya 3 yıl önce geldiğini  belirtti.

Bu zararlılar nedeniyle, üreticinin,  ürün alamamama durumunda kalmasının, hem üreticiyi, hem vatandaşı, hem ülke ekonomisini zarara sokacağını dile getiren Dursun Oğuz, bunun üretimin devamlılığını etkileyecek çok hassas ve  önemli bir konu olduğunu söyledi.

Meyve ve sebzelerin bu tehditten uzak tutmak için ilaç kullanımı gereksiniminin ortaya çıktığını kaydeden Oğuz,  bunun da gıda güvenliği, ilaç kullanımının insan sağlığına etkileri konusunu gündeme getirdiğini vurguladı.

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