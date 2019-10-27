Lefke moral buldu: 3-1

Süper Lig’in 7.haftasında Düzkaya’yı konuk eden Lefke evinde 3 paun aldı

LEFKE SON 10 DAKİKADA 3 PUANI ALDI: Temposu düşük Lefke-Düzkaya maçında ev sahibi Lefke Şahin, Yılmaz ve Isaac’ın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken Düzkaya’nın tek golü Şahin Şeker’den geldi

Yer: Lefke, 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Ali Özer, Cemal Sakallı, Hakan Gök

Lefke 3 – 1 Düzkaya

1.Mehmet Özeralp 25.Ali Karal

17.Aykut Esmeraslan 16.Augustınbınya

2.Isaac Appıah 2.Berke Salcı

4.Jerry Adırın Ikaye 4.Ismael Kone

7.Semih Ünaldı 6.Hasan Yanaroğlu

8.Yılmaz Şipal 7.Ahmet Can Temel

10.Kasım Tağman 8.Salih Zencirkıran

(Dk.62 Aziz) (Dk.75 Serkan)

14.Armstrong Chıdı 13.Şahin Şeker

15.Berk Öreç 21.Chrıstıan Tchamı

(Dk.58 Yılmaz) (Dk.83 Mustafa)

20.Yakup Esmeraslan 23.Yunus Emre İleli

23.Ikechukwu Okorıe 61.Ahmet Karal

Goller:

Dk.81 Şahin Ünaldı Dk.55 Şahin Şeker

Dk.88 Yılmaz Şipal

Dk.90 Isaac Appiah

K-Pet Süper Lig’in 7.haftasında alt sıralardaki 2 takımın mücadelesindeLefke, Düzkaya’yı konuk etti. Karşılaşma 3-1 Lefke’nin galibiyetiyle tamamlandı.

İlk yarı karşılıklı ataklarda gol olmayınca devre 0-0 golsüz kapandı.

55.dakikada Şahin Şeker’in golüyle Düzkaya 1-0 öne geçti. 81.dakikafa bu kez Lefke’nin Şahin’i skora 1-1’lik eşitliği getiren golü kaydetti. 88.dakikada Yılmaz’ın ve 90.dakikada da Isaac’ın golleriyle Lefke karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak moral buldu.