Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni soluk!
Rock müzik grubu Gancelli, içinde bulunduğumuz corona virüs günlerinde yepyeni bir klip ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. “Yeni bir Dünya” isimli şarkısına klip çeken grup tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu. Önümüzdeki günlerde Gancelli grubu kendisinden bir hayli söz ettireceğe benziyor.
“Uykuyla uyanıklık arasında televizyon açık, dalmışım…
Televizyonda belgesel, bir anne penguen, ölen yavrusunun başında ağlıyor.
O anda aniden gelen sözler ve melodisiyle şarkı
dönmeye başlıyor beynimin içinde.
Kalkıp gitarı alıyorum.
Çocukluğu çalınmayan bir dünya özlemiyle,
şarkının iskeleti hemen oracıkta oluşuveriyor.”
Söz: Ufuk AYDOĞAN
Müzik: GANCELLİ
Vokal: Ufuk AYDOĞAN
Klavye: Mehmet İZBUL
Bas Gitar: Osman İbrahim ŞEN
Elektro Gitar: Mert TALUĞ
Bateri: Can KELİK
Ses Kayıt: Re-Chord Studio
Mixing & Mastering: Emre YAZGIN
Görüntü Yönetmeni: Murat AYKUT
Klip Yönetmeni: Ali FAKIOĞLU
Klip Oyuncuları: Neva Şen, Hatice Mavideniz (Best Model of North Cyprus Birincisi), Oya Kutsal (Öğretmen),
Meral Kutsal (Oya Kutsal’ın annesi), Derman Atik (Çatalaköy ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni),
Klibin çekildiği yer: Girne Belediyesi’ne ait olup daha önce İngiliz Konsolosluğu, daha sonra Askeri Komutanlık
Binası, şimdi de tadilat sürecinde olan Girne müzesi’dir.