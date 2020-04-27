Kıbrıs

Gancelli’den Türkçe Rock’a yeni soluk!

27 Nisan 2020

Rock müzik grubu Gancelli, içinde bulunduğumuz corona virüs günlerinde yepyeni bir klip ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. “Yeni bir Dünya” isimli şarkısına klip çeken grup tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu. Önümüzdeki günlerde Gancelli grubu kendisinden bir hayli söz ettireceğe benziyor.

“Uykuyla uyanıklık arasında televizyon açık, dalmışım…

Televizyonda belgesel, bir anne penguen, ölen yavrusunun başında ağlıyor.

O anda aniden gelen sözler ve melodisiyle şarkı

dönmeye başlıyor beynimin içinde.

Kalkıp gitarı alıyorum.

Çocukluğu çalınmayan bir dünya özlemiyle,

şarkının iskeleti hemen oracıkta oluşuveriyor.”

Söz: Ufuk AYDOĞAN

Müzik: GANCELLİ

Vokal: Ufuk AYDOĞAN

Klavye: Mehmet İZBUL

Bas Gitar: Osman İbrahim ŞEN

Elektro Gitar: Mert TALUĞ

Bateri: Can KELİK

Ses Kayıt: Re-Chord Studio

Mixing & Mastering: Emre YAZGIN

Görüntü Yönetmeni: Murat AYKUT

Klip Yönetmeni: Ali FAKIOĞLU

Klip Oyuncuları: Neva Şen, Hatice Mavideniz (Best Model of North Cyprus Birincisi), Oya Kutsal (Öğretmen),

Meral Kutsal (Oya Kutsal’ın annesi), Derman Atik (Çatalaköy ve Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni),

Klibin çekildiği yer: Girne Belediyesi’ne ait olup daha önce İngiliz Konsolosluğu, daha sonra Askeri Komutanlık

Binası, şimdi de tadilat sürecinde olan Girne müzesi’dir.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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