Devecioğlu ve Şerifoğlu Covid-19’da Spor’da

Havadis Gazetesi Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un sunduğu Covid-19’da Spor programının yarınki canlı yayın konukları futbol camiasının 2 başarılı teknik adamı Eralp Şerifoğlu ve Sedat Devecioğlu olacak.
Havadis Gazetesi ve Kıbrıs Objektif facebook sayfalarında ortak canlı yayınla gerçekleşecek canlı yayın saat 13.30’da başlayacak.
Koronavirüs nedeniyle 50 gündür duran futbolumuzun geleceğinin konuşulacağı ve sporcuların yeniden hazırlık süreci ile futbol liglerimizin mevcut durumunun değerlendireceği program yarın saat 13.30’da canlı yayında.