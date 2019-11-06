Galfkos yatağında bu yıl içerisinde sondaj öngörülüyor

Exxon Mobil’in Başkan Yardımcısı Don Bagley, şirketinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 10’uncu parseldeki “Galfkos” yatağında bu yıl içerisinde doğrulama sondajı gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Alithia ve diğer gazeteler, ExxonMobil şirketi başkan yardımcılarından Don Bagley’in Kıbrıs’ın güneyinde gerçekleştirilen “Economist” sempozyumunda yaptığı konuşmada, şirketinin yetki sahibi olduğu 10’uncu parselde yer alan “Glafkos” yatağında bu yıl içerisinde doğrulama sondajı gerçekleştirmeyi öngördüğünü söylediğini yazdılar.

Gazete, Bagley’in konuşmasının sadece bu kısmına yer verdiği haberinde ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Total Başkan Yardımcısı İlias Kasis ve ENİ sondaj yürütme sorumlusu başkan yardımcısı Aldo Napolitano’nun açıklamalarına da yer verdi.

Habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis konuşmasında özetle, Eni-Total şirketlerinin 7’nci parselde şu aşamada sondaj yapmayı hiçbir zaman planlamadıkları iddiasını yineledi.

Lakkotripis, sondaj konusunda en büyük dikkatin “Glafkos” yatağında olduğunu ve söz konusu yatakta 2019 yılın için en büyük keşif miktarı olan, 5-8 trilyon ayak küp doğal gaz keşfedildiğini belirterek, Afrodit yatağına ilişkin olarak ise, buradaki doğal gazın işlenmesi ve üretimi konusunda bir anlaşma aşamasında bulunulduğunu savundu.

Mısır’da oluşturulan “Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun” (East Med Gas Form) önemine de değinen Lakkotripis, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilk kez doğal gaz üreten bir ülke olması için Forum çerçevesindeki çalışmaların tamamlanmasını beklediklerinin altını çizdi.

Economist forumunda bir diğer dikkat çekici açıklama ise, ENI yetkilisi Aldo Napolitanı’dan geldi.

Napolitano konuşmasında, şirketinin Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’inde beş ve Total’le birlikte iki adet daha parselde faaliyet halinde olduğunu belirterek, yeni enerji kaynakları geliştirme konusunda şirketinin taahhüdünü dile getirdi.