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Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

6 Kasım 2019

Başbakan Ersin Tatar, 5. İstanbul Güvenlik Konferansı Gala Yemeği ve 12. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri törenine katılmak, törende takdim edilecek “2019 yılının Stratejik Vizyon sahibi Devlet Adamı Ödülü”nü almak üzere İstanbul’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Tatar, yarın sabah 05.00’de İstanbul’a gidecek.

Başbakan Tatar, tören yanında bazı ziyaretlerde bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarına da röportajlar verecek.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 8 Kasım Cuma günü 00.55 uçağı ile yurda dönecek.



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