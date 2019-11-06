ManşetSağlıkYaşam

Sağlık Bakanlığı’ndan organ bağışı kampanyası

6 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı, Organ Bağışı Haftası dolayısıyla yarın ve cuma günü 09.00 – 13.00 saatleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ana bina girişinde Organ Bağışı Kampanyası düzenleyecek.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yarın saat 09.00’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlayacak kampanyaya katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “3 – 9 Kasım ülkemizde Organ Bağışı Haftası olarak kutlanmaktadır. Organ bağışının yetersizliği son dönemde organ yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını kaybetmesine neden olmaktadır. Ülkemizde organ bağışı ve nakli Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koordinasyon Kurulu’nun kontrol ve denetiminde yapılmakta ve organ bağışını artırmak amacıyla kampanyalar düzenlenmektedir.” denilerek halka kampanyaya katılım çağrısı yapıldı.



Etiketler

İlgili Makaleler

Creditwest, KTEV aracılığıyla burs sağlamaya devam ediyor

6 Kasım 2019

Başbakan Tatar yarın İstanbul’a gidiyor

6 Kasım 2019

Galfkos yatağında bu yıl içerisinde sondaj öngörülüyor

6 Kasım 2019

Kaldırım ihlalinde bulunan araçlara ceza

6 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı