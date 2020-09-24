Galatasaray ikinci yarıda açıldı, tur biletini kaptı: 2-0

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split’i konuk eden Galatasaray, Younes Belhanda ve Ryan Babel’in golleriyle 2-0 kazandı ve adını play-off turuna yazdırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, 3. ön eleme turunda Hırvat ekibi Hajduk Split’i konuk etti. Rotasyon ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray’da yeni transfer Etebo da mücadeleye ilk 11’de başladı. Hajduk Split’e karşı baskılı bir oyun sergileyen Galatasaray üst üste bulduğu birçok gol fırsatından yararlanamadı. İlk yarı 0-0’lık eşitlikle tamamlanırken mücadelede gol düğümü ikinci yarıda çözüldü.

Düğüm ikinci yarıda çözüldü

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Galatasaray üstünlük golünü 77. dakikada buldu. 71. dakikada oyuna giren Younes Belhanda, 77. dakikada ceza sahası içindeki sert şutuyla topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 86. dakikada ise günün başarılı isimlerinden Marcao hücuma çıktı, sol çizgiden yaptığı asistte kale içinde topa dokunan Ryan Babel topu filelere gönderdi ve Galatasaray üstünlüğünü 2-0’a çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray ikinci yarıda bulduğu gollerle Hajduk Split’i 2-0 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı. 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü’yü geçen, 3. ön eleme turunda ise Hajduk Split’i eleyen Galatasaray, play-off turunu da geçmesi durumunda gruplara kalacak. Galatasaray’ın play-off turundaki rakibi, Willem – Rangers maçının galibi olacak.