Türkiye’de 24 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 24 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1721 artarak 309 bin 790’a yükseldi. 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 7 bin 785’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1721 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 74 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 785’e, toplam vaka sayısı ise 309 bin 790’a yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1241 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1241 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964’e yükseldi. Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.6 oldu.