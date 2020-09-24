Beşiktaş penaltılarda Avrupa’ya noktayı koydu

Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta Rio Ave’ye penaltılarda 2-4 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında Beşiktaş evinde Rio Ave’yi konuk etti. Vodafone Park’taki karşılaşmaya iyi başlayan Siyah-beyazlılar, 15. dakikada Güven Yalçın’ın golüyle ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıya Rio Ave baskılı başladı. Beraberlik adına açık arayan Portekiz ekibi orta alanda kaptığı toplarla etkili oldu. Konuk takım aradığı golü 85. dakikada Bruno Moreira ile buldu ve maça eşitlik geldi. Son dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca tek maç üzerinden oynanan turda uzatma bölümüne geçildi. Uzatmalarda da skor değişmedi ve Dolmabahçe’de penaltılara geçildi. Beşiktaş’ta Welinton ve Cyle Larin atışlarında başarısız olunca rakibine 4-2 mağlup oldu ve Avrupa’ya veda etti.