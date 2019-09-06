Galatasaray Başkanı Cengiz, Falcao transferinin perde arkasını ilk kez anlattı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de yaptığı açıklamayla büyük uğraşlar sonucu gerçekleşen Radamel Falcao transferinin perde arkasını açıkladı.

Kolombiyalı golcünün Galatasaray’a gelmeyi çok istediğini söyleyen Cengiz, “Falcao ile üç ay görüştük. Daha önce bazı tecrübeler yaşadım. Menajerler vasıtasıyla bize müthiş duruşlar aktarıldı.

Sonrasında Falcao’yu gördüm. Diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam Monaco’da evini terk edip otelde yaşamaya başladı. Bunların hepsini Galatasaray için yaptı” dedi.