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Galatasaray Başkanı Cengiz, Falcao transferinin perde arkasını ilk kez anlattı

6 Eylül 2019

GS TV’de açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao’nun transfer sürecinde yaşananları ilk kez anlattı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GS TV’de yaptığı açıklamayla büyük uğraşlar sonucu gerçekleşen Radamel Falcao transferinin perde arkasını açıkladı.

Kolombiyalı golcünün Galatasaray’a gelmeyi çok istediğini söyleyen Cengiz, “Falcao ile üç ay görüştük. Daha önce bazı tecrübeler yaşadım. Menajerler vasıtasıyla bize müthiş duruşlar aktarıldı.

Sonrasında Falcao’yu gördüm. Diğer duruşların ne olduğunu anladım. Ben böyle duruş görmedim. Adam Monaco’da evini terk edip otelde yaşamaya başladı. Bunların hepsini Galatasaray için yaptı” dedi.

Falcao’nun Galatasaray için Monaco’nun teklifini reddettiğini de belirten Cengiz, “Yıllığı 9 milyon euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiler. Ama Galatasaray’da oynamak için bu teklifi reddetti. Falcao, Galatasaray’da Avrupa şampiyonluğu yaşasa bile bu parayı alamayacak” diye konuştu. 

Monaco’ya el altından para verdikleri şeklinde asılsız iddiaların olduğunu da söyleyen Cengiz, “Açıktan Monaco’ya para verdiğimiz iddiaları var. Para kime gittiyse yanlış havale olmuş! Geri göndersinler. Böyle bir şey yok. Biz bonservis ödememek için son saniyeye kadar çarpıştık. Dikkat ederseniz transferi son saatte açıklayabildik” ifadelerini kullandı.

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