Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi yolunda

Adalar Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2016’dan bu yana yürütülen çalışmalar, geçici liste başvuru dosyasının Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmasıyla yeni bir aşamaya ulaştı.

Prens Adaları’nın UNESCO yolculuğunun son aşaması, 8 Eylül’de Büyükada Anadolu Kulübü’nde yapılacak toplantıda kamuoyu ve ilgililerle paylaşılacak.

Adalar’ın sahip olduğu evrensel değerlerin UNESCO kriterleri ile karşılaştırılarak tanımlarının yapıldığı başvuru dosyasında, Dünya Miras Listesi’nde yer almasının, Adalar’ın kültürel miras değerlerinin “insanlığın sahip olduğu eşsiz varlıkların bir parçası olarak bütün dünyada tanınır ve bilinir olmasını” ve “takdir edilmesini sağlayacağı” belirtiliyor.

Ayrıca Adalar’ın sahip olduğu değerler arasında başka yerde benzeri bulunmayan imparatorluk eğitim ve yurttaşlık kurumları, sanayi devrimi sonrası ve modernleşme sürecinde gelişen şehrin küresel bir cazibe merkezi halini alması ile yapılanan özgün yaşam çevresi, bugün yeterince bilinmeyen ve yok olma tehdidi altında bulunan ortak yaşam alanının izleri, değişik veçheleri de tanıtılıyor.

Söz konusu değerlerin bütün tehditlere rağmen varlıklarının izlerini korumaları da Adalar’ı öne çıkaran bir özellik olarak dikkati çekiyor.