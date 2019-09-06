Haşdi Şabi Hava Kuvvetleri gücü kurdu

Edinilen bilgilere göre Haşdi Şabi, son dönemlerde ABD ve İsrail’in kendilerine Drone’larla düzenlediği hava saldırılarına karşı koymak ve mücadele etmek için Hava Kuvvetleri gücünü kurdu. Hava saldırılarında birçok üyesini kaybeden ve askeri merkezleri hedef alınan Haşdi Şabi, Irak Hava Kuvvetleri’yle birlikte hareket etmek üzere kendi hava kuvvetlerini kurma kararı aldı.Haşdi Şabi Kurulu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis imzasıyla yayımlanan genelgede hava kuvvetleri oluşturulmasıyla ilgili karar çıkarıldığı belirtildi.

Karara göre Selah Mehdi Hantuş de söz konusu çalışmanın direktörü olarak görevlendirildi.

‘HAVA SALDIRILARI KURULUŞU ACİLİYET HALİNE GETİRDİ’

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Zeki Muratlı, Haşdi Şabi’ye bağlı bir Hava Kuvvetleri gücünün kurulduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Son dönemlerde Haşdi Şabi’ye yönelik düzenlenen hava saldırıları bu birimin kuruluşunu aciliyet haline getirdi. Son dönemlerde ABD ve başka güçler tarafından askeri noktalarımıza yönelik dronerlerle saldırılar yapılıyordu. Bu saldırılara karşı mücadele etmek ve güçlü olmak için hava kuvvetleri gücü kuruldu. Bu karar gecikti aslında. Hava Kuvvetleri gücünün kurulması ile ilgili Haşdi Şabi Genel Komutanı Ebu Mehdi Mühendis bir karar çıkarttı. Karar resmi olarak yayınlandı. Bu gücün oluşması için Irak Başbakanından daha önce izin alınmıştı. Hava Kuvvetleri gücü Irak ordusuna bağlı Hava Kuvvetleri ile birlikte çalışacak. Onlardan destek alacak.”

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 1 Temmuz’da yayımladığı kararnamede, Haşdi Şabi güçlerinin ismini taşıyan tüm büroların en geç 31 Temmuz’a kadar kapatılması talimatı vermişti. Karar doğrultusunda Haşdi Şabi’ye bağlı siyasi ofisler kapatılmıştı ancak askeri noktalar kapatılmamıştı.

Birçok örgütün bir araya gelmesiyle IŞİD’e karşı kurulan ve 120 bin savaşçısı olan Haşdi Şabi Irak’ın yarı resmi gücü olarak kabul ediliyor.