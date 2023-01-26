Futbolda BTM Kurulu kararları açıklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ocak 27, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbolda BTM Kurulu kararları açıklandı

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Futbolda BTM Kurulu kararları açıklandıFootball or soccer background with big ball in gray colors

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Ocak tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

 


 

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Mehmet Çavuş (Geçitkale) 2 Maç

Serkan İpek (Karaoğlanoğlu) 2 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Mahmut Erden (German Gold Akova Vuda) 2 Maç

 

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

İrfan Boşnak (Geçitkale)

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Tags:BTMKTFF
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