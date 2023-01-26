Futbolda BTM Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 21-22 Ocak tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle:
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mehmet Çavuş (Geçitkale) 2 Maç
Serkan İpek (Karaoğlanoğlu) 2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Mahmut Erden (German Gold Akova Vuda) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
İrfan Boşnak (Geçitkale)
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