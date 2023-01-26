Kuir Kıbrıs Derneği: Kadın cinayetleri politiktir

Kuir Kıbrıs Derneği, kadın cinayetlerinin politik olduğunu savunarak, yetkililerin bu konuda derhal adım atması gerektiğini vurguladı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan kadın cinayetinin toplumda kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların her gün deneyimlediği ayrımcılık ve şiddetin en kötü örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlatılmasına karşı çıkanlar, havuz medyasında yetkisini kullanıp kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik nefreti ve ayrımcılığı körükleyenler, camilerde kadın düşmanı açıklama yapanlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’ne gerekli bütçeyi ayırıp etkin bir şekilde çalışmasını sağlamayanlar bu cinayetin sorumlulardır ve hesap vermelidirler” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, KKTC Meclisi’nin onayladığı “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW)” ve “Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesini” tekrardan hatırlatarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve çocuk haklarını korumanın tüm devlet kurumlarının sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Medya aracılığıyla nefretin ve ayrımcılığın körüklenmesinin hem toplumsal cinsiyet eşitliğine zarar verdiği, hem de yeni hak ihlallerini doğurduğuna işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların insan haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan herkesi yaşanan bu olaylar karşısında ses çıkarmaya davet ediyoruz”