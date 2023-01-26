Cimnastik Federasyonu heyeti, Kırok’u ziyaret etti

KKTC Cimnastik Federasyonu’nun yerel seçimlerde seçilen belediye başkanlarına başlattığı hayırlı olsun ve işbirliği ziyaretleri devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetici Selman Toprak, Çatalköy – Esentepe Belediyesi’nin yeni başkanı Ceyhun Kırok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, ziyaretle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Çatalköy – Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Ziyarette genel faaliyetlerimiz ve yaptıklarımızı anlatırken 2023 yılı içerisinde birlikte çocuklarımız için neleri yapabileceğimizi masaya yatırdık. Değerli başkanımıza göstermiş olduğu ilgi alaka ve hoş sohbetten ötürü çok teşekkür ederiz.

Ziyaretlerimizde sevgili dostlarımıza verilmesi için köpek maması götürerek barınakta bulunan dostlarımıza yardım etmeye çalışıp farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.”