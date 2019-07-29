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Funda hem göze hem kulağa hitap etti

29 Temmuz 2019

Türkiye’nin ünlü sanatçı Funda Arar Girne, Çatalköy’de hizmet veren Elexus Hotel’de sahneye çıktı. Şarkıları kadar kıyafeti ile de dikkat çeken ünlü sanatçı yine güzelliği ile göz doldurdu.

Konserini dinlemeye gelenlerin hem gözüne hem de kulaklarına hitap eden ünlü sanatçı, konuklarına müzik dolu bir gece yaşattı.

Çatalköy’de hizmet veren Elexus Hotel dünyaca ünlü sanatçılara sahnesinde ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Muhteşem sesi ve yorumuyla herkesi kendine hayran bırakan Funda Arar, önceki akşam sevenleriyle Elexus Hotel’de buluştu.

Harbiye öncesi son konserini veren sanatçı yeni single çalışması “Çık Aradan”ı ülkemizdeki sevenleriyle söyledi. Güçlü sesiyle kulakların pasını silen sanatçı, konuklara müzik dolu bir gece yaşattı. Şarkıları kadar kıyafeti ile de dikkat çeken ünlü sanatçı yine güzelliği ile göz doldurdu.

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