Linet’ten Girne çıkarması

Linet, Girne, Rocks Hotel’de konser vermek üzere sahneye çıktı. Ünlü sanatçıyı dinlemek için Kıbrıs’a gelen bir grup İsrailli, Linet’e sürpriz yaptı.

Çok sayıda İsrailli müzikseverler ile bir araya gelen Linet vatandaşları ile İbranice konuşarak özlem giderdi. Türk anne ve İsrail asıllı babadan İsrail’de dünyaya gelen linet 10 yaşında ilk albümünü İsrail’de piyasaya çıkartmıştı.

İsrail’de de çok sevilen sanatçı zaman zaman baba memleketinde konserler veriyor. İsrailli müzikseverlerin beğenisini kazanan sanatçıyı dinlemek için Türkiye’ye gelen İsrail vatandaşları rotayı bu kez Kıbrıs’a çevirdi. Önceki akşam Girne Rocks Hotel’de sahneye çıkan Linet’i kalabalık bir İsrail gurubu da dinledi. Linet’ten bol bol şarkı isteği yapan İsrail vatandaşları en çok İbrahim Tatlıses’in hit olmuş şarkılarını tercih etti. Bir ara sahneden inerek dinleyenlerin arasına giren Linet, İsrailli hayranları ile de şarkılar söyledi. Adeta bir koro halinde Linet ile Türkçe şarkılar söyleyen İsrail vatandaşları “Biz Türkçe şarkıları çok seviyoruz ve ezbere biliyoruz. Türkçe şarkılarınızı İsrail’de pek çok sanatçı söylüyor. Bugün de buraya Linet’i dinlemeye geldik ve ona sürpriz yaptık” dediler.