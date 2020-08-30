Nalcıoğlu: Minellayalara göre bu yıl yağışlı olacak

Fuat Nalcıoğlu hazırladığı minallaya tahminlerini paylaştı. Çiftçilerin ağustos ayının iki hafta gökyüzüne bakarak bir yıl boyunca havanın nasıl geçeceğini tahmin ettiği Minallaya’ya göre bu yıl yağışlı geçecek.

Nalcıoğlu’nun paylaşımı şöyle:

2020-2021 dönemi için #minalayalar tablomuz hazır. Bol yağışlı bir dönem bizi bekliyor. Bu tablonun hazırlanmasında, Ağustos ayında doğanın bize verdiği işaretleri gözlemlemede ve bu işaretleri yorumlamada katkısı olan herkese çok teşekkürler ediyorum. Hayırlı ve bereketli olsun

Minallaya nedir?

Minallaya, Kıbrıs’ta bilinen en eski meteoroloji sistemidir diyebiliriz. Ağustos ayı geldiği zaman özellikle çiftçiler ilk iki hafta gökyüzüne bakarak bir yıl boyunca havanın nasıl geçeceğini tahmin eder, ona göre önlemler alırlardı.