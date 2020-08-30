MüzikSanat

Blackpink ile Selena Gomez’den bir günde 85 milyon

30 Ağustos 2020
Ice Cream

K-pop grubu Blackpink ve Selena Gomez’in yeni şarkısı Ice Cream yayınlandıktan sonra listelerin zirvesine yerleşti. Şarkı YouTube’da ise 85 milyon tıklandı.


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