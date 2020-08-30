Blackpink ile Selena Gomez’den bir günde 85 milyon

K-pop grubu Blackpink ve Selena Gomez'in yeni \u015fark\u0131s\u0131 Ice Cream yay\u0131nland\u0131ktan sonra listelerin zirvesine yerle\u015fti. \u015eark\u0131 YouTube'da ise 85 milyon t\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc K-Pop grubu Blackpink ve Selena Gomez\u2019in merakla beklenen ortak \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 "Ice Cream" video klibiyle birlikte yay\u0131nland\u0131.\r\n\r\nHayranlar\u0131n b\u00fcy\u00fck ilgisiyle kar\u015f\u0131la\u015fan \u015fark\u0131n\u0131n klibinde Blackpink \u00fcyeleri pinpon toplar\u0131yla oynarken, Selena Gomez de dondurma servis ederken g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nPembe ve di\u011fer pastel tonlarla bezeli klipte, Gomez dondurma otob\u00fcs\u00fcn\u00fcn \u015fof\u00f6r koltu\u011funda \u00e7izgili k\u0131yafeti ve denizci \u015fapkas\u0131yla yer al\u0131rken, Blackpink \u00fcyeleri Jisoo, Jennie, Rose ve Lisa dans ediyor.\r\n\r\nYouTube\u2019da da yay\u0131nlanan video klip \u015fu ana kadar 85 milyon taraf\u0131ndan izlendi.\r\n\r\nBlackpink\u2019in iki ay \u00f6nce yay\u0131mlanan How You Like That \u015fark\u0131s\u0131 da YouTube izlenme rekoru k\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n