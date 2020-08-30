TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları,

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılında ekonomik ve askeri olarak güçlü bir şekilde gireceğiz.

Farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz’de, tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecek.”