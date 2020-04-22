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Friends ekibinden bağış karşılığında çekimlere davet

22 Nisan 2020
Friends

Friends ekibi, hayranlarını, salgınla mücadeleye destek olmak için bağış yapma karşılığında dizinin yıllar sonra yeniden hazırlanan özel bölümünün çekimine davet etti.

ÇEKİMİ SETTE İZLEME FIRSATI

90’li yılların fenomen gençlik dizisi Friends için yıllar sonra yeniden özel bir bölüm çekiliyor. Dizinin hayranlarının iple çektiği bu özel bölüm için dizi ekibi, seyircilerine sette ağırlanma fırsatı yaratıyor. Dizi ekibi, bir şanslı kişiyi dizinin çekimleri esnasında Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Matthew Perry ve Lisa Kudrow’u canlı canlı izlemeye davet ediyor.

 

AMAÇ BAĞIŞ TOPLAMAK

Bu davet, ABD’de corona virüs salgınıyla mücadele için yürütülen All-In Challenge kampanyası kapsamında açlık sorunuyla ilgilenen America’s Food Fund adlı kuruluşa bağış toplama amacıyla yapılıyor. Friends ekibi, bir şanslı kişiye, beş arkadaşıyla birlikte HBO Max kanalında yayınlanacak özel bölümün çekiminde yer alma fırsatı veriyor.

Daveti Aniston, Cox, LeBlanc, Schwimmer, Perry ve Kudrow kendi Instagram sayfalarında duyurdu.

jennifer aniston

“SETTE MİSAFİRİMİZ OLUN”

 

Aniston paylaşımında şunları söyledi: All In Challenge kampanyasına katılarak bu dönemde insanların beslenmesine ve sağlığına yardım etmekten dolayı çok heyecanlıyız. Sizi ve beş arkadaşınızı Stage 24’te altımızla birlikte olmaya davet ediyoruz. Özel bölümün çekiminde seyirciler arasında özel misafirimiz olun, diziyle ilgili anılarımızı konuşalım ve eğlenelim. Ve Warner Bros. Stüdyosu’nda tüm Friends VIP demeyimini edinin.”

Aniston, stüdyo davetlisi olabilme şansı için hayranlarından allinchallenge.com adresine girerek 10 ya da 25 dolar, ne kadar verebiliyorlarsa bağışta bulunmalarını istedi.



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