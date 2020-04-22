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Kenya’da karantina merkezinden toplu firar

22 Nisan 2020
Karantinadan toplu firar

Nairobi’deki corona virüs karantinadan 50’ye yakın kişi toplu firar ettiği bildirildi. Hükümet ise kaçanların kimliklerinin bilindiğini duyurdu.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden onlarca kişinin firar ettiği bildirildi.

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, Kenya Medikal Eğitim Koleji’nde kalan çok sayıda kişinin çantalarıyla birlikte tesisin duvarlarından atlayarak kaçtığı görüldü.

Karantinadan toplu firar

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, sabah saatlerinde katıldığı radyo programında, hadiseyi doğrulayarak halk sağlığını tehdit eden bu kişilerin gözaltına alınacağını söyledi.

Kenyatta, tesisten kaçanların kimliğinin hükümet tarafından bilindiğine işaret etti.

Yerel medyada kaçanların sayısının 50’yi bulduğu aktarıldı.

Şimdiye kadar ülkede 296 kişiye virüs bulaşırken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Kenya’nın başkenti Nairobi’de, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden onlarca kişinin firar ettiği bildirildi.



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