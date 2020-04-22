Gürcafer: Çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları özgürce kutlamalarını dilerim

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu yıl Çocuk Bayramı’nın korona virüsün gölgesinde kutlanacağını belirterek, “çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları eskiden olduğu gibi özgürce oyunlar oynayarak ve dans ederek kutlamalarını dilerim” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Büyük Lider Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara hediyesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl dünyayı etkisi altına alan korona virus salgını ve salgınla mücadeleye yönelik alınan tedbirlerin gölgesinde kutlanacak.

Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızfan ve ailelerinden evde kalmalarını ve yetkililerce alınan tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmelerini rica ederken, çocuklarımızın gelecek 23 Nisanları eskiden olduğu gibi özgürce oyunlar oynayarak ve dans ederek kutlamalarını dilerim.

İnanıyorum ki, çocuklarımızın sorumluluklarının bilincinde, ülkesini seven, ufku geniş bir nesil olarak yetiştirmeyi başardıkça geleceğe de güvenle bakabileceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşama sevincimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutlarım.”