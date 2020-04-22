ABD’nin Missouri eyaleti, Covid-19 salgını nedeniyle Çin’e dava açtı

ABD'nin\u00a0Missouri\u00a0eyaleti, yeni tip corana vir\u00fcs\u00a0(Covid-10) salg\u0131n\u0131yla ilgili d\u00fcnyaya yalan s\u00f6ylemekle su\u00e7lad\u0131\u011f\u0131\u00a0\u00c7in h\u00fck\u00fcmetini dava etti.\r\n\r\nMissouri Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, \u00c7in h\u00fck\u00fcmeti ve \u00c7in Kom\u00fcnist Partisi'ni salg\u0131nda ''bilgi gizledi\u011fi, ihbarda bulunanlar\u0131 tutuklad\u0131\u011f\u0131 ve salg\u0131n\u0131n bula\u015f\u0131c\u0131 do\u011fas\u0131n\u0131 inkar etti\u011fi'' gerek\u00e7esiyle mahkemeye verdi.\r\n\r\n\u00c7in'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kay\u0131plar\u0131na ve ciddi ekonomik sorunlara yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 belirtilen iddianamede, "\u00c7in h\u00fck\u00fcmeti, Covid-19 tehlikesi ve bula\u015f\u0131c\u0131 do\u011fas\u0131 hakk\u0131nda d\u00fcnyaya yalan s\u00f6yledi ve hastal\u0131\u011f\u0131n yay\u0131lmas\u0131n\u0131 durdurmak i\u00e7in neredeyse hi\u00e7bir \u015fey yapmad\u0131. \u00c7in h\u00fck\u00fcmeti bu eylerimlerinden sorumlu tutulmal\u0131" ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n\u00d6te yandan ABD Kongresi'nin alt kanad\u0131 Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyet\u00e7i \u00fcyesi, Trump y\u00f6netiminden Uluslararas\u0131 Adalet Divan\u0131'nda \u00c7in'e kar\u015f\u0131 dava a\u00e7mas\u0131n\u0131 istiyor.\r\n\r\nABD, salg\u0131ndan en fazla etkilenen ve en \u00e7ok can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u00fclke konumunda yer al\u0131yor.\r\n\r\nABD'de, Covid-19'un bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 ki\u015fi say\u0131s\u0131 819 bini ge\u00e7erken, vir\u00fcs 45 binden fazla ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.