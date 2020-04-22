Belça sosyal mesafe ve korunma tedbirlerini artırdı

Belça Süpermarketin Çağlayan şubesinde Koronavirüs tedbirlerinin kapsamı genişletildi. Kovid-19 nedeniyle ilk günden itibaren, gerek çalışanların gerekse müşterilerinin sağlığını korumak adına birçok önlem alınan Belça Süpermarkette, kasaların önüne siperlik konuldu, kasiyerlerin müşteri ile teması sıfırlandı.

Belça Süpermarkette ayrıca tüm çalışanlar, maske ve eldivensiz çalışmıyor, depoda görevli çalışanlar ekstra bir de siperlik kullanıyor. Kasalar sürekli dezenfekte ediliyor, kasiyerler, her müşteriden sonra eldivenli olmasına rağmen ellerini dezenfekte ediyor.

Çalışanlardan edinilen bilgiye göre, şirket tarafından kendilerine verilen maskeler, belirli aralıklarla, eldivenler ise sıklıkla değiştiriliyor.

Belça’nın Çağlayan şubesinde ayrıca market girişinde ilaçlı bir paspas, el dezenfektanı ve de her müşterinin ateşini ölçen bir görevli bulunuyor.

Markette kasalara yakın zeminde 2 metrelik sosyal mesafe kurulanı işaret eden şeritler yer alıyor, marketin birçok bölümünde bu kurullara uyulması noktasında uyarıların yazıldığı bildiriler de var.