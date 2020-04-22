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Uluçay, komitelerin başkan ve üyeleri ile biraraya geldi

22 Nisan 2020

Dün gerçekleşen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul birleşimi öncesi Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Komite Başkan ve üyeleriyle biraraya geldi. Toplantıda Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi Komitelerinin çalışmalarını nasıl sürdüreceğine ilişkin fikir teatisi yapıldı.

Komitelerde üyeleri bulunan siyasi parti temsilcileri, Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyulmasını sağlayacak ve milletvekilleri ile görevli personelin sağlığını riske atmayacak, öte yandan ülkenin ihtiyacı olan yasama faaliyetlerinin yerine getirilmesine de imkan verecek bir çalışma yöntemi üzerine istişarelerde bulundu.

Teberrüken Uluçay Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Resmiye Canaltay (UBP), Jale Refik Rogers (HP), Fikri Toros (CTP),Doğuş Derya (CTP) ve Fazilet Özdenefe (CTP) katıldı.



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