Fransa’da yoksul mahallelerdeki okullarda çocuklara ücretsiz kahvaltı verilecek

Fransa’da yoksul mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere, gelecek öğrenim yılından başlamak üzere ücretsiz kahvaltı verilecek.

Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele kapsamında, ülke genelinde belirlenen “öncelikli bölgelerdeki” okullarda, yaklaşık 100 bin öğrenci ilk etapta bu ücretsiz kahvaltı hizmetinden yararlanacak.

Bien se nourrir pour bien apprendre! À Pont Sainte Maxence avec @duboschristelle pour lancer le « petit-déjeuner à l’école » pour 100.000 enfants.

Ici, c’est deux fois par semaine pour que les familles prennent l’habitude d’y veiller les autres jours.

Avec une éducation au goût pic.twitter.com/W5c2CU5YDp — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 23, 2019

Açıklamada, çocukların derslere aç değil tok girmesini güvence altına almak için bu uygulamaya geçileceği belirtildi.

Devlet, bu hizmet için okullara 6 milyon euro ek mali kaynak ayıracak. Daha sonra bu uygulama için ayrılacak bütçe kademeli olarak 12 milyon euroya çıkartılacak.

İki bakanlık, daha önce Amiens, La Réunion adası, Lille, Montpellier, Nantes, Reims, Toulouse kentleriyle, Versailles kasabasında bu konuda “pilot uygulama” başlatıldığını ve önemli başarı sağlandığını duyurdu.