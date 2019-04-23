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Fransa’da yoksul mahallelerdeki okullarda çocuklara ücretsiz kahvaltı verilecek

23 Nisan 2019
Fransa - Ücretsiz kahvaltı

Fransa’da yoksul mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere, gelecek öğrenim yılından başlamak üzere ücretsiz kahvaltı verilecek.

Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, yoksulluk ve sosyal adaletsizlikle mücadele kapsamında, ülke genelinde belirlenen “öncelikli bölgelerdeki” okullarda, yaklaşık 100 bin öğrenci ilk etapta bu ücretsiz kahvaltı hizmetinden yararlanacak.

Açıklamada, çocukların derslere aç değil tok girmesini güvence altına almak için bu uygulamaya geçileceği belirtildi.

Devlet, bu hizmet için okullara 6 milyon euro ek mali kaynak ayıracak. Daha sonra bu uygulama için ayrılacak bütçe kademeli olarak 12 milyon euroya çıkartılacak.

İki bakanlık, daha önce Amiens, La Réunion adası, Lille, Montpellier, Nantes, Reims, Toulouse kentleriyle, Versailles kasabasında bu konuda “pilot uygulama” başlatıldığını ve önemli başarı sağlandığını duyurdu.

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