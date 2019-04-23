“Ben mahalledeki Serdar’ım”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş Yenikent’te evinin bulunduğu sokaktaki otları ot biçme makinesiyle kendisi temizledi.

Denktaş’ı ot içme makinesiyle gören vatandaşlar, önce şaşırdı sonra memnun oldu. Yenikent’teki evinin anayola çıkan sokağında görüş açısını kapatan otları temizleyen Serdar Denktaş’ın ot biçme makinesi bozulunca yoldan geçen bir vatandaş yardım etti.

Makinenin tekrar çalışması üzerine ot biçme işlemine devam eden Denktaş; “bu otlar yola çıkarken görüş açısını kapattığı için geçen gün neredeyse motorlu birine çarpacaktım, ben de bu mahalle de yaşayan Serdar olarak başkaları zarar görmesin diye otları biçiyorum” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bu tutumu halktan takdir toplarken, belediyenin bu konudaki yetersizliği de tekrar gündeme geldi.

Fotoğraf: Sinan Berktaş