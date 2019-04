Polonya’da musevileri öfkelendiren eylem

Polonya’daki Pruchnik kasabasında, Paskalya bayramı dolayısıyla düzenlenen cuma ayini sonrası, bir Ortodoks Museviye benzetilen temsili bir kuklanın yerde tekmelenip yakılması sert tepkilere yol açtı.

Dünya Musevi Kongresi yaptığı yazılı açıklamada, cuma günkü ayinden sonra düzenlenen bu gösterinin, “Orta çağ Musevi karşıtlığının gaddarca canlandırılması” anlamına geldiği eleştirisinde bulundu.

Polonya’daki Katolik Kilisesi de cuma ayininden sonra gerçekleşen bu eylemi, “insan onuruna” aykırı olduğu için kınadı.

1941 Picture Shows Pruchnik Was Burning Jews in Effigy Long Before WJC's Latest Outrage – https://t.co/mIOwiXVrtY @JewishPress pic.twitter.com/4tIiP1CwDN

— JewishPress.com (@JewishPress) April 22, 2019