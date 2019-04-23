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Polonya’da musevileri öfkelendiren eylem

23 Nisan 2019

Polonya’daki Pruchnik kasabasında, Paskalya bayramı dolayısıyla düzenlenen cuma ayini sonrası, bir Ortodoks Museviye benzetilen temsili bir kuklanın yerde tekmelenip yakılması sert tepkilere yol açtı.

Dünya Musevi Kongresi yaptığı yazılı açıklamada, cuma günkü ayinden sonra düzenlenen bu gösterinin, “Orta çağ Musevi karşıtlığının gaddarca canlandırılması” anlamına geldiği eleştirisinde bulundu.

Polonya’daki Katolik Kilisesi de cuma ayininden sonra gerçekleşen bu eylemi, “insan onuruna” aykırı olduğu için kınadı.

Polonya medyasında yer alan görüntülere göre, temsili kukla yerde tekmelenip, parçalara ayrılıp yakıldıktan sonra nehre atılıyor.

II. Dünya Savaşı’nda, Polonya’da yaşayan 3 milyon Musevi katledilmişti.

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