Dünya

Fransa’da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek

9 Kasım 2019

Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarından mağdur olanlara tazminat verileceğini açıkladı.

Fransa’da sayıları 120’yi bulan piskopos, Lourdes kentinde perşembe ve cuma günü yıllık olağan kurultaylarını gerçekleştirdi.

Katolik Kilisesi’nin ilk etapta yaklaşık 200 mağdura ödeme yapması bekleniyor. Tazminat, tek bir tarife üzerinden mağdurlara ödenecek.

Fransa Piskoposlar Birliği, geçen yıl mağdurlara tazminat ödenmesi için toplanacak bağışlarla bir fon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.



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