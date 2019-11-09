Fransa’da Katolik Kilisesi, çocuk istismarı mağdurlarına tazminat ödeyecek

Fransa Piskoposlar Birliği Sözcüsü Thierry Magnin, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuk istismarından mağdur olanlara tazminat verileceğini açıkladı.

Fransa’da sayıları 120’yi bulan piskopos, Lourdes kentinde perşembe ve cuma günü yıllık olağan kurultaylarını gerçekleştirdi.

Toplantıların ardından basına konuşan Magnin, Katolik Kilisesi’nin 2020 yılında mağdurlara tazminat ödemeye başlayacağını duyurdu. Sözcü Magnin, söz konusu yardımı, ‘mağdurların çektiği acıların tanınması için bir ödenek’ olarak tanımladı.