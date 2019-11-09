Kıbrıs

Yunus Emre Enstitüsü’nden “Haydi, Dışarı!” temasıyla çocuk festivali…

9 Kasım 2019

Yunus Emre Enstitüsü, “Haydi, Dışarı!” temasıyla “Çocuk Festivali” düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü bahçesinde yer alan ve dün başlayan festival, bugün saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Yıl içinde Hırvatistan, Amman, Katar, İspanya, Güney Kore ve Türkiye’de gerçekleştirilen ve çocukların sağlıklı gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde,  obezite, zararlı alışkanlıklar, teknoloji dahil her türlü bağımlılığa karşı dikkat çekmek hedefleniyor.

Çocukların geleneksel oyunlar aracılığıyla doğayla temasını arttırmak maksadıyla gerçekleştirilen festivalde, küp, yap boz, topaç, maske boyama, kaşık bebek yapımı, topaç çevirme, rüzgargülü yapımı, ritim atölyesi, Karagöz Hacivat gibi bir çok aktivite yer alıyor.



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