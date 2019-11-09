BM: İdlib bölgesinde 60’dan fazla sağlık tesisine bilerek saldırı düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60’dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville basına yaptığı açıklamada, “29 Nisan tarihinden bu yana 61 sağlık tesisine saldırı düzenlendi. Biz bütünü saldırıların kasıtlı olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ancak bu saldırıların önemli bir kısmının veya en azından bir bölümünün hükümet yanlısı güçlerin bilerek yaptığı izlenimine sahibiz” dedi.

“Bunların hepsi kaza eseri olamaz” diyen Colville, sağlık tesislerine bilinçli saldırı yapılmasının kanıtlanması halinde, bunun savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

ABD’den kınama

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye’nin İdlib kentinde Rusya destekli Esad rejimi tarafından sivillere yönelik düzenlenen hava saldırılarını kınadı.

Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib’deki saldırılarına tepki gösteren Morgan Ortagus, açıklamasında, “ABD, İdlib ve kuzeybatı Suriye’nin diğer bölgelerindeki hastane ve sivil altyapıya zarar veren ve sayısız sivilin ölümüne yol açmaya devam eden Rus destekli Esad rejiminin hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ortagus, son 48 saat içerisinde yapılan saldırılarda 12 sivilin öldüğü, 40 sivilin yaralandığını da kaydetti.

Son bir haftadaki hava saldırılarında ölü sayısı 25’i geçti

Rusya ve Esad rejimine ait savaş uçaklarının son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının 25’i geçtiği tahmin ediliyor.

Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018’de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde, rejim ve Rusya’nın saldırılarında 1300’den fazla sivil hayatını kaybetti.

Saldırıların yoğun olduğu bölgelerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son bir yılda 1 milyonu aştı.