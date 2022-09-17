Fransa’da enerji sıkıntısı “kışın nasıl geçirileceği” endişesini gündeme taşıdı

Le Figaro, yükselen enerji fiyatları ve yaşanacak kesintiler nedeniyle yapılan tasarruf tedbirlerinin Fransızlarda oluşturduğu endişeye ve nasıl karşılık bulduğuna ilişkin “Kanaatkarlık: Kablosuz interneti kapatmak, duş sırasında idrarını yapmak, (evde) parka giymek gibi ulusal tasarruf tedbirler için Fransızlar ne kadar istekli?” başlıklı haber hazırladı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un tasarruf tavsiyesi içeren “ekonomik savaş içindeyiz”, “bolluk döneminin sonu”, “iktisatlı yaşamaya birbirini teşvik etmek” sözlerini anımsatırken, Fransızların daha nereye kadar çabalayacakları sorusunu sordu.

Fransızların yüzde 11’i tasarrufun ne olduğunu dahi henüz bilmiyor

Gazete haberinde, Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP), Fransızların günlük yaşamlarından bazı değişiklikleri benimsemekte istekli olsa da, bunun nasıl yapılacağı konusunda endişeli olduklarına ilişkin araştırmaya yer verdi.

Araştırmada, iki Fransızdan birinin az yemeye ve evini mantolamaya razı olabileceği, ancak halkın yüzde 89’unun yöneticilerden tasarruflar konusunda örnek olmalarını beklediği ortaya çıktı.

Çalışmada halkın yüzde 11’inin tasarrufun ne olduğunu dahi henüz bilmediği ifade edildi.

Elabe kamuoyu araştırma şirketinin temmuzda yaptığı araştırmasında da Fransızların yüzde 63’ünün enerji tüketiminde kısıtlama mecburiyetine gittiği saptandı.

Bunlar arasında, çamaşır makinesinin “eco” modunu tercih etmek, klasik ampulleri LED’ler ile değiştirmek, cihazların ara ara fişten çıkarılması, kalorifer sıcaklık derecesini ve şofben sıcaklığını düşürme gibi tedbirler öne çıktı.

Bu konuda alt ve orta sınıfın üst gelirlilerden daha kararlı olduğu anketlere yansıdı.

Toleranslı tasarruf çelişkisi

Ülke basınına konuşan orta gelir grubundaki Virginie, halkın tasarrufa zorlandığı bir dönemde, vitrinlerde ampullerin yanmasından, restoran teraslarında ısıtıcıların açık olmasından, süpermarketlerin reyonlarının vasatın üstünde soğutulmasından yakındı.

Virginie, “Ben çocuklarıma odalarından çıkınca ışığı kapatmalarını tembihlemekle uğraşırken ve kışın (soğuk) kaloriferlere bakmakla yetinirken, Fransız futbolcular Katar’daki şampiyonada klimalı statlarda, açık havada mı oynayacak?” ifadelerini kullandı.

Bazı Fransızlar da Macron’un halka kısıtlı yaşamayı tavsiye ettiğini, ancak hükümet üyelerinin bunu uygulayarak örnek olmadıklarına işaret etti.

Öte yandan Rusya’nın Fransa’ya doğal gaz akışını kesmesiyle yetkililer, ülkede kışın elektrik kesintisinin olacağının sinyallerini verirken, halk, Rusya’ya yönelik yaptırımların Ruslardan çok Fransızları mahrum bıraktığından yakınıyor.