Spor
Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında
Beşiktaş, İstanbulspor deplasmanında
İstanbulspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında bugün saat 20.00’de karşı karşıya gelecek.
Ankaragücü deplasmanında yaşanan saha olaylarının ardından 1 maç ceza alan Beşiktaş’ın tecrübeli orta sahası Josef De Souza, İstanbulspor maçında sahalara dönüyor.
Başakşehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael yerine İstanbulspor maçında kulübede Adam David Murray görev yapacak.
Muhtemel 11’ler:
İstanbulspor: Jensen, Duhan, Mehmet Yeşil, Okan, Ali Yaşar, Muammmer, Melih, Oğuzhan, Topalli, Abazaj, İbrahim Yılmaz.
Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Talha, Rosier, Josef, Gedson, Salih, N’Koudou, Muleka, Weghorst.