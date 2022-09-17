ABD’de uçak otoyola sert iniş yaptı

ABD'nin Nevada eyaletinde de bir ba\u015fka k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7ak, otoyola sert ini\u015f yapt\u0131, burnu yere \u00e7ak\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nNevada eyaletinde de tek motorlu\u00a0u\u00e7ak kazas\u0131\u00a0meydana geldi.\r\n\r\nHenderson \u015fehrinde havaliman\u0131na inmeye \u00e7al\u0131\u015fan k\u00fc\u00e7\u00fck u\u00e7ak \u00e7evredeki otoyola sert ini\u015f yapt\u0131.\r\n\r\nU\u00e7a\u011f\u0131n i\u00e7indeki 2 ki\u015fi kazay\u0131 yara almadan atlatt\u0131.\r\n\r\n\u0130tfaiye\u00a0ekiplerinin m\u00fcdahalesi ile u\u00e7a\u011f\u0131n kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan otoyol trafi\u011fe a\u00e7\u0131ld\u0131\r\n\r\n\r\n