Fransa’da 46 mutasyonlu yeni COVID-19 varyantı tespit edildi

Fransa’da Marsilya Üniversitesi’nden bilim insanları, Marsilya yakınlarında şimdiye kadar 12 vaka tespit edildiğini ve ilk vakanın Kamerun’a seyahatle bağlantılı olduğunu açıkladı.

Yeni varyantın hem aşıya daha dirençli hem de daha bulaşıcı olmasını sağlayan 46 mutasyona sahip olduğu belirtildi.

Henüz diğer ülkelerde tespit edilmeyen varyant, Dünya Sağlık Örgütü tarafından araştırılan bir varyant olarak etiketlenmedi.

Varyant “B.1.640.2” olarak adlandırıldı ve keşfi medRxiv’de yayımlanan bir makalede duyuruldu.