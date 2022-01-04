BM: Yemen halkının yüzde 40’ı gıda sıkıntısı çekiyor

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin açıklamasında, Yemen’de kıtlık riskini azaltmak için yürütülen tüm çalışmalara rağmen gıda güvensizliğinin temel bir sorun olduğu anlatıldı.

Yemen’de gıda güvensizliğinin, ülkede 16,2 milyon kişiyi ilgilendiren bir gerçeklik olduğu vurgulanan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 40’ının gıda sıkıntısı çektiği aktarıldı, ancak ayrıntı verilmedi.