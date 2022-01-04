Çin’in karantina altındaki kentinde değiş tokuş başladı

Sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan video ve fotoğraflarda, lahana karşılığı sigara, bulaşık deterjanı karşılığı elma ve hijyenik ped karşılığı sebze değiş tokuş edenler görülüyor.

Bir videoda da bir genç Nintendo Switch oyun konsolunu bir paket hazır makarna ve iki çörek karşılığında verirken kaydediliyor.

Wang soyadlı bir kent sakini RFA Haber’ea yaptığı açıklamada “İnsanlar aynı binadakilerle değiş tokuş ediyor, çünkü yeterli yiyecekleri yok” derken, bir adamın pirinç karşılığında akıllı telefonunu ve tabletini verdiği bildirildi.

Bir Weibo kullanıcısı da “Çaresiz vatandaşlar, değiş tokuş çağına geri döndü. Kulak çubuğu patatesle değiştiriliyor” derken, bir kullanıcı da durumu “ilkel topluma geri dönüş” diye tanımladı.

Ancak duruma daha iyimser bakanlar da kendileriyle yiyeceklerini paylaşan komşularının nezaketinden bahsediyor.