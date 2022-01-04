Apple, piyasa değeri 3 trilyon doları aşan ilk şirket oldu

Apple’ın piyasa değerinin 2 trilyon dolardan 3 trilyon dolara çıkması sadece 16 ay sürdü.

Apple, Ağustos 2018’de de 1 trilyon doları geçen ilk şirket olmuştu. Genelde iPhone şirketin satışlarının yaklaşık yarısını oluşturuyor, ancak şirket iPad tabletleri ve Mac bilgisayarlarıyla da biliniyor.

Apple Store üzerinden satılan yazılımlar ve iCloud üzerinden yapılan bulut depolama hizmetleri ve müzik, televizyon ve fitness hizmetleri, işin giderek önem kazanan bir kısmı.