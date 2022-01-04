ABD’de yeni rekor: Dünyadaki en yüksek covid-19 vaka sayısı

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs salgınında yeni bir rekor sayı açıklandı.

John Hopkins Üniversitesi’nden açıklanan son 24 saate ait koronavirüs verilerine göre, ABD’de 1 milyon 83 bin 948 yeni vaka tespit edildi ve böylelikle yeni bir rekora ulaşıldı.

Bu rakam ABD’de sadece dört gün önce kırılan bir önceki rekorun neredeyse iki katı.

Ülkede son 24 saatte bin 693 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybederken Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yaklaşık 4 ay sonra hastanede tedavi görenlerin sayısının 103 binden fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.