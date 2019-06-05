Fransa, Amazon’un başını ağrıtacak bir karara imza atıyor

Fransa, gıda haricindeki ürünlerin imhasını yasaklayacak olan bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyor. Bu kanun Amazon gibi şirketlerin başını ağrıtabilir.

Fransa Başbakanı, salı günü yaptığı duyuruda geri dönmüş ya da satılmamış müşteri ürünlerinin imhasının yasakladığını açıkladı. Fransa’nın aldığı bu kararın Amazon ve lüks mallar satan çevrimiçi mağazaları olumsuz etkileyeceği düşünülüyor.

Başbakan Édouard Philippe; kıyafet ve hijyen ürünleri gibi gıda haricindeki malların imhasının yasaklanmasının önümüzdeki 4 sene içerisinde uygulanacağını söyledi. Bu karar, geçtiğimiz ay Avrupa çapında gerçekleştirilen Avrupa seçimlerinde yeşil partilerin yükselişinden sonra geldi ancak bu yükseliş, Fransa’da pek hissedilmedi, EELV partisi %13,5’lik oy oranıyla üçüncü olabildi.

Fransa Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Fransa’da her yıl 650 milyon euro değerinde yeni ürün atılıyor ya da imha ediliyor. Ekonomi alanında kanun taslağı durumundaki bu önlemler, kabine tarafından Temmuz ayında tartışılacak ve 2021 ile 2023 tarihleri arasında uygulanmaya başlanacak.

Fransa’nın aldığı bu kararda Ocak ayında yayımlanan ve Amazon’un müşterilerden geri dönen milyonlarca ürünü yok ettiğini gösteren TV belgeseli oldukça etkili oldu. Gizli kamerayla çekilen belgeselde, satılmamış ya da iade edilmiş ürünlerin imha için Amazon’un depolarına gönderilmesini içeren görüntüler bulunuyordu.

İnsanlardan tepki çeken buna benzer bir olayı geçtiğimiz sene İngiliz moda firması Burberry de gerçekleştirmişti. Şirket, ucuza satılmamaları için yıllık ortalama değeri 28,6 milyon sterlin olan satılmamış giysileri, aksesuarları ve parfümleri yaktığını kabul etmişti. Ayrıca piyasada; özel ve lüks imajını korumak isteyen şirketler için bu durumun artık sıradan olduğu da ortaya çıkmıştı.