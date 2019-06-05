Akıllı CihazlarTeknoloji

ABD’deki yeni yasa sayesinde insan genleri patentlenebilecek

5 Haziran 2019
ABD’de ortaya atılan yeni yasa önerisiyle özel kurumlar, insan genlerinin patentini alabilecek.

Federal Patent Mevzuatı’nda yapılan yeni bir değişiklik yasaya dâhil edilirse biyoteknoloji ve ilaç şirketleri, her türlü test ve tedavi hakkına sahip olarak bireysel insan genlerini patentleyebilecek. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden iki avukatın bir blog yazısında kanunun, ABD Patent Ofisi’nin doğanın ürünleri üzerinde fikri mülkiyet hakları veremeyeceği emsalini geçersiz kılacağı söyleniyor.

Onlarca aktivist; araştırma ve sağlık kuruluşları tarafından önerinin arkasındaki politikacılara yazılan bir mektupta şirketlerin Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, şirketlerin insan genlerini patentlemesine izin vermenin tıbbi tedaviler için yüksek fiyat belirleyeceğini ve rekabeti ortadan kaldıracağını savunuyor. Örneğin bir şirket, Alzheimer hastalığına bağlı bir gen patentini alırsa herhangi bir tedaviyi veya terapiyi keşfetmek, geliştirmek ve satmak için özel haklara sahip olacak.

Mektupta, “150 yıllık içtihat, bu yasa ile silinecek ve söz konusu içtihatların her birinde merkezi ve doğru şekilde karar verilebilmesi için yasal mücadelelerin tekrar başlaması gerekecek. Hastalar, kendileri hatta genleri hakkında bilgi edinme konusunda risk almış olacaklar” sözleri yer alıyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

Fransa, Amazon’un başını ağrıtacak bir karara imza atıyor

5 Haziran 2019

Instagram kullanıcılarını bezdirecek yeni reklamlar geliyor

5 Haziran 2019

Rusya, Tinder’dan kullanıcı verilerini teslim etmesini istedi

3 Haziran 2019

İsveç’te yapay zeka ve robot dönemi: İş mülakatlarında ayrımcılığı önlemek için robot kullanıldı

3 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı