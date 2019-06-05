ABD’deki yeni yasa sayesinde insan genleri patentlenebilecek

ABD’de ortaya atılan yeni yasa önerisiyle özel kurumlar, insan genlerinin patentini alabilecek.

Federal Patent Mevzuatı’nda yapılan yeni bir değişiklik yasaya dâhil edilirse biyoteknoloji ve ilaç şirketleri, her türlü test ve tedavi hakkına sahip olarak bireysel insan genlerini patentleyebilecek. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden iki avukatın bir blog yazısında kanunun, ABD Patent Ofisi’nin doğanın ürünleri üzerinde fikri mülkiyet hakları veremeyeceği emsalini geçersiz kılacağı söyleniyor.

Onlarca aktivist; araştırma ve sağlık kuruluşları tarafından önerinin arkasındaki politikacılara yazılan bir mektupta şirketlerin Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, şirketlerin insan genlerini patentlemesine izin vermenin tıbbi tedaviler için yüksek fiyat belirleyeceğini ve rekabeti ortadan kaldıracağını savunuyor. Örneğin bir şirket, Alzheimer hastalığına bağlı bir gen patentini alırsa herhangi bir tedaviyi veya terapiyi keşfetmek, geliştirmek ve satmak için özel haklara sahip olacak.