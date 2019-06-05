Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle bağlantılı olan karbondioksit yoğunluğu, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Scripps Institution of Oceanography (Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü) ve National Oceanic and Atmospheric Administration (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) tarafından yapılan duyuruya göre Mayıs ayı boyunca atmosferdeki ortalama karbondioksit yoğunluğu 414,8 ppm (milyon başına) olarak ölçüldü. Bu oran, aylık olarak ulaşılan en yüksek seviye olmasının yanı sıra 2019’un da zirvesinde bulunuyor.

414,8 ppm kritik seviyede artış gösteren tek oran değil. İki ay arasındaki 3,5 ppm değerindeki artış, Scripps’in belirttiğine göre son 10 yıldaki en yüksek karbondioksit sıçrayışıydı. 1959 yılından bu yana ölçüm yapan Scripps’in verilerine göre karbondioksit seviyesi, ilk yıllarda 0,7 ppm artıyordu. Bu oran 1990’larda yıllık 1,5 ppm’e ve son 10 yılda ortalama 2,2 ppm’e çıktı. Geçtiğimiz yıl ise bu oran 3,5 ppm’e yükseldi.

Michigan Teknoloji Üniversitesi’nden çevre kimyacısı Sarah Green, atmosferdeki karbondioksit seviyesinin azalmaya ya da yavaşlamaya başlaması yerine giderek arttığını söylüyor. İklim bilimciler, seviyenin daha öncede değiştiğinin ve karbondioksit seviyesinin yüz binlerce yıldır dalgalanma yaşadığının farkında ancak son oranlar son 800 bin yıldır eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde.

Colorado Boulder Üniversitesi Atmosferik ve Okyanus Bilimleri Departmanı’ndan Kris Karnauskas, karbondioksit seviyesindeki yükselişin daha önce hiç görülmediğini ifade ediyor.

Bu karbondioksit sıçrayışı yeterince sert olmasına rağmen gözlemlenebilir değişiklikler bazında bir bağlama oturtulduğunda karbondioksit oranı daha da tüyler ürpertici bir hâle geliyor. Bilim insanları, gerçek zamanlı olarak kutup buzlarının eşi benzeri görülmemiş bir şekilde yok olduğunu, dağlardaki buzulların ortadan kaybolduğunu, yıkıcı yangınları ve sürekli ısınan denizleri gözlemleyebiliyorlar.

Karnauskas, sürekli olarak artan karbondioksit seviyesiyle ilgili olarak “Karbondioksitmolekülleri, özgürlük molekülü değil. Gelecekte bu krizi çözmemizi sağlayabilecek çözümler konusunda da elimizi kolumuzu bağlıyor” ifadelerini kullandı.