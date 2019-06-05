Dünya

Avustralya polisinden ABC genel merkezine baskın

5 Haziran 2019

Avustralya’da polis, ABC’nin Sidney’deki genel merkezine, Avustralya Özel Kuvvetlerinin Afganistan’da bazı savaş suçları işlemiş olabileceği iddialarına ilişkin 2017’de yayınlanan haberler nedeniyle baskın düzenledi.

Avustralya Yayın Kurumu ABC News’in haberine göre, kuruluşta çalışan gazeteci Dan Oakes ve Sam Clark tarafından 2017’de yapılan haberlerde, Avustralya Özel Kuvvetlerinin, Afganistan’da “görev sınırlarını aşarak kanuna aykırı şekilde ölümcül güç ve görevi kötüye kullandığı iddialarının ortaya atıldığı” ve bunların, “ABC’ye sızdırılan yüzlerce sayfalık gizli savunma dosyasına dayandığı” gerekçesiyle Avustralya Federal Polisi sabaha karşı kuruluşun genel merkezine baskın yaptı.

Polis baskınının, 2017’de yayınlanan “Afgan Belgeleri” ile ilgili olduğunun aktarıldığı haberde, polisin elinde Oakes, Clark ve ABC’nin haber müdürü Gaven Morris hakkında arama kararı olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında ABC’den Nisan 2016’dan Haziran 2017’ye kadarki e-mail sistemleri ve tutulan verileri talep eden polis, bunların yanı sıra konuyla ilintili olabilecek grafik, dijital notlar, görseller, ham materyaller ve her türlü yazılı dosyanın kendilerine verilmesini istedi.

Konuyla ilgili binlerce dosyanın ortaya çıkması üzerine ise ABC yetkilileri ve polis, hangi dosyanın soruşturmayla bağlantılı olup olmadığı konusunda müzakere etmeye devam ediyor.

Öte yandan ABC Genel Müdürü David Anderson, ciddi bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, Avustralya’nın devlet televizyonu ABC’ye bu şekilde baskın yapılmasının “son derece olağan dışı” olduğunu söyledi.
Anderson, “Bu durum, basın özgürlüğünün yanı sıra ulusal güvenlik ve savunma konularında uygun kamu gözetimi oluşturma hususunda meşru endişelere neden oluyor.” ifadesini kullandı.

ABC’nin çalışanlarının yanında yer alacağını kaydeden Anderson, kendi kaynaklarını koruyacaklarını ve milli güvenlik ve istihbarat konularında kamu çıkarını gözeterek korkusuzca yayın yapmaya devam edeceklerini bildirdi.
(

Etiketler


İlgili Makaleler

Mısır’da kontrol noktasına saldırı: Sekiz polis yaşamını yitirdi

5 Haziran 2019

ABD, Küba’ya grup turlarını ve yolcu gemilerini yasakladı

5 Haziran 2019

Sudan’daki ordu müdahalesinde ölü sayısı ‘100’e yükseldi, Nil Nehri’nden 40 ceset çıkarıldı’

5 Haziran 2019

Çekya’da komünizm sonrasının en büyük protestosu: AB fonlarından kar eden Başbakan Babiş’in istifası için yürüdüler

5 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı