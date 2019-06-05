RMMO teğmeni seri katilin 6’ncı kurbanına ulaşıldı

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) teğmeni Nikos Metaksas tarafından öldürülen 7 kişiden biri daha dün Mitsero-“Kırmızı Göl”deki bir bavuldan çıktı.

Üçüncü bavulun 53 gün sonra, Metaksas’ın gösterdiği yerin tam ters istikamette bulunmasına dikkat çeken Rum basını, kimliği Marycar Valdez olan bavuldaki cesedin, diğer cesetlerden farklı olarak bağlanmış vaziyette bulunduğunu vurguladı.

Alithia, birinci sayfasından fotoğraf desteğiyle verdiği haberine “Başkan Bulduk, Bulduk… İçerisinde Marycar Valdez’in Olduğu Düşünülen Dehşet Bavulu 53 Gün Sonra Bulundu… Ceset, Elleri veya Ayakları veya El ve Ayakları Bağlı Bulunan Diğer 4 Cesetten Farklı Olarak Çeşitli Yerlerinden Bağlanmıştı” başlık ve spotlarını attı.

Habere göre, 3’üncü bavul dün sabah Kırmızı Göl’de araştırma yapan özel şirket dalgıcı tarafından bulundu. Yaz döneminde yangınlarla mücadele konusunun ele alındığı toplantı için Rum Başkanlık Sarayı’nda bulunan İtfaiye Teşkilatı Başkanı Markos Trangolas’un “başkanım bulduk, bulduk” diyerek apar topar Saray’dan çıkıp olay yerine gittiği iddia edildi.

Seri katil Metaksas’ın gösterdiği yerin tam ters istikamette bulunan bavuldan çıkan ceset, adli tabipler tarafından incelendikten sonra Lefkoşa Rum Genel Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin kimlik tespiti için otopsinin, Scotland Yard’ın Rum adli tabibi Andreas Marneridis tarafından yapılması bekleniyor.

MİHAİLİDİS: “42 YILLIK GÖREV HAYATIMDA İLK KEZ BÖYLE VAHŞET GÖRÜYORUM”

Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis, gazetecilere yaptığı açıklamada “42 yıllık görev hayatımda ilk kez böyle bir vahşet görüyorum” vurgusunu yaptı. Metaksas hakkındaki tutukluluk emrini yeniden uzatacaklarını kayededen Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis bavul içerisindeki cesedin ileri derecede çürümüş olduğunu açıkladı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BAĞLANMIŞ…

Gazete, bavulun açılmasıyla 35 yaşındaki seri katilin eylem şeklinin detaylarıyla ilgili yeni unsurlar ortaya çıktığına işaret ederek, “üçüncü bavuldaki ceset, elleri veya ayakları veya el ve ayakları bağlanmış vaziyette bulunan önceki 4 cesetten farklı olarak çeşitli yerlerinden bağlanmıştı” ifadesine yer verdi.

Haberde, 3’üncü bavula ulaşılmasıyla bugüne kadar bulunan ceset sayısının 6’ya yükseldiği ve geriye sadece Mary Rose’un 6 yaşındaki kız Sierra’nın cesedi kaldığı kaydedildi.

Haberi fotoğraflı ve birinci sayfasından veren Politis “45 Günlük Yoğun Araştırmalar Sonunda Dehşet Dolu Bir Bavul”, Haravgi “Marycar Bulundu, Araştırmalar 6 Yaşındaki Sierra İçin” ve Fileleftheros “Üçüncü Bavul Uzakta Bulundu… İçerisindeki Taşlar Bavulu Dipte Tutmaya Yetmedi” başlığını attı.