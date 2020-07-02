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Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba oldu

2 Temmuz 2020
Bernie Ecclestone
Bernie Ecclestone


Formula 1’in 89 yaşındaki patronu Bernie Ecclestone’nun 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ace adı verilen bebek Ecclestone’un dördüncü çocuğu ve ilk oğlu.

Formula 1’in patronu Bernie Ecclestone 89 yaşında dördüncü kez baba oldu. Ecclestone’nin 44 yaşındaki eşi Fabiana Flosi, Ace adını verdikleri bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğum, İsviçre’de gerçekleşti.

Çift, nisan ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Ecclestone’nin 89 yaşında yeniden bebek sahibi olacağı haberi tüm dünyayı şaşırtmıştı.

İsveç-Alman haber ajansı Blick’e konuşan Ecclestone, “Ace adını verdiğimiz bir oğlumuz oldu. Çok gururluyum” derken; normal doğum yöntemiyle bebeğini dünyaya getiren Flosi, “Her şey çok kolay oldu. Doğum 25 dakikada bitti. Tanrıya şükür” ifadesini kullandı.

Üç kızdan sonra ilk kez oğlu olan Ecclestone, ekim ayında 90’ıncı yaşını kutlayacak.

Formula 1 patronunun en büyük kızı Deborah 65 yaşında. Ecclestone’nin ilk eşi Ivy Bamford’la birlikteliğinden dünyaya geldi. İş insanının diğer kızları Tamara (35) ve Petra (31) ise ikinci eşi Slavica Radic’ten (fotoğraftaki) doğdu.

Formula’nın patronu, Hırvat model Radic’ten ayrıldıktan sonra üç yıl sonra 2012’de pazarlama direktörü Fabiana Flosi ile evlendi.

Sunday Times 2003’te yayınladığı zenginler listesinde Ecclestone’u tahmini 2,4 milyar sterlinlik servetiyle İngiltere’nin en zengin üçüncü kişisi ilan etti. İngiliz patron, 2004 yılındaki listede sekizinci sıraya, 2006 yılındaki listede ise tahmini 2,243 milyar sterlinlik servetiyle 13’üncü sıraya düştü.

2004’ün başında Londra’da bulunan, içinde hiç yaşamadığı ikametgahı Kensington Palace Gardens’ı, bugüne kadar satılan en pahalı ev olarak, çelik sektörünün büyük iş insanı Lakshmi Mittal’e 57,1 milyon sterline sattı.


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