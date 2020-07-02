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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

2 Temmuz 2020
Küresel piyasalar, Serbest Piyasa Döviz Kurları


İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne yatay başladı. Dolar 6,8490 liradan, euro 7,7160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.

Serbest Piyasa Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları6,84476,85186,85086,8420%0,0709:00
EUR – Euro7,71537,72307,72667,6956%0,2209:00
GBP – İngiliz Sterlini8,55648,56388,56268,5357%0,2309:00
CHF – İsviçre Frangı7,23587,24177,23637,2471%0,0109:00
CAD – Kanada Doları5,02755,03435,03285,0454%-0,1408:59


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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