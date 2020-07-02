Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne yatay başladı. Dolar 6,8490 liradan, euro 7,7160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8470 liradan alınan dolar, 6,8490 liradan satılıyor. 7,7140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 7,7160 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8500 lira, euronun satış fiyatı ise 7,7110 lira olmuştu.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|6,8447
|6,8518
|6,8508
|6,8420
|%0,07
|09:00
|EUR – Euro
|7,7153
|7,7230
|7,7266
|7,6956
|%0,22
|09:00
|GBP – İngiliz Sterlini
|8,5564
|8,5638
|8,5626
|8,5357
|%0,23
|09:00
|CHF – İsviçre Frangı
|7,2358
|7,2417
|7,2363
|7,2471
|%0,01
|09:00
|CAD – Kanada Doları
|5,0275
|5,0343
|5,0328
|5,0454
|%-0,14
|08:59