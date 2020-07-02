DünyaSürmanşet

Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 421 bin 307’ye yükseldi

2 Temmuz 2020
Afrika
Afrika


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 382 artarak 421 bin 307’ye ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 258 artışla 10 bin 442’ye çıktı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 3 bin 34 ölümle Mısır’da görülürken, Güney Afrika’da 2 bin 749, Cezayir’de 920, Nijerya’da 603 ve Sudan’da 602 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller, Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho’da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika, 159 bin 333 vaka ile salgının en fazla tespit edildiği ülke oldu. Bu ülkeyi, 69 bin 814 vaka ile Mısır, 26 bin 484 vaka ile Nijerya ve 18 bin 134 vaka ile Gana izledi.

Afrika’da, iyileşen hasta sayısı da 200 bin 962 oldu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Milli Piyango’da ‘Sisal Şans’ dönemi başlıyor

Milli Piyango’da ‘Sisal Şans’ dönemi başlıyor

1 Temmuz 2020
Photo of ABD’de rekor artış: Bir günde 47 bin covid-19 vakası

ABD’de rekor artış: Bir günde 47 bin covid-19 vakası

1 Temmuz 2020
Photo of Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı

Boeing 737 MAX bir kez daha uçuşlara başladı

1 Temmuz 2020
Photo of Libya’da toplu mezarlardan 23 günde 208 ceset çıkarıldı

Libya’da toplu mezarlardan 23 günde 208 ceset çıkarıldı

1 Temmuz 2020
Photo of Corona virüs son durum: Brezilya’da bin 280 can kaybı

Corona virüs son durum: Brezilya’da bin 280 can kaybı

1 Temmuz 2020
Photo of Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir’in tüm stoğunu ABD aldı

Corona virüs tedavisinde kullanılan Remdesivir’in tüm stoğunu ABD aldı

1 Temmuz 2020
Photo of Sibirya Girne sahillerini aratmıyor

Sibirya Girne sahillerini aratmıyor

30 Haziran 2020
Photo of Avrupa Birliği Pakistan’dan uçuşları yasakladı

Avrupa Birliği Pakistan’dan uçuşları yasakladı

30 Haziran 2020
Photo of Kemaler: 81. yılımızda müşteri memnuniyeti ve dijitalleşmeyi önemsiyoruz

Kemaler: 81. yılımızda müşteri memnuniyeti ve dijitalleşmeyi önemsiyoruz

30 Haziran 2020
Photo of Pilli: Koronavirüs ile mücadelede önemli bir başarı kazanıldı

Pilli: Koronavirüs ile mücadelede önemli bir başarı kazanıldı

30 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı