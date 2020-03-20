Spor

Formula 1’de ertelenen yarış sayısı 7’ye yükseldi

20 Mart 2020
Formula 1'de yeni sezon başlıyor

FIA ve Formula 1 yönetimleri, mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatmayı hedefliyor. Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak. Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, artan sağlık endişeleri sebebiyle Çin, Avustralya, Bahreyn, Vietnam’ın ardından, 3 Mayıs’taki Hollanda, 10 Mayıs’taki İspanya ve 24 Mayıs’taki Monaco grand prix’leri de ertelendi. FIA ve Formula 1 yönetimlerinin, mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatma niyetinde oldukları da belirtildi. Ayrıca 2021’de yürürlüğe girmesi planlanan yeni sportif kuralların, 2022’den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı. Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sırasında, 7 Haziran’daki Azerbaycan Grand Prix’si yer alıyor




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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